Teknoloji transferi ‘hızlanıyor’

Teknoloji tabanlı araştırmaların ve girişimlerin ticarileştirilmesi amacıyla faaliyete geçen Teknoloji Transferini Hızlandırma-Türkiye Projesi (TTH-Türkiye Projesi), iki yıllık çalışmanın ardından meyvelerini toplamaya başlıyor.

Nihai yararlanıcısı TÜBİTAK olan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından yönetilen proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde Bakanlığın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse ediliyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen projenin tanıtım toplantısına TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakcı, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan, projede teknoloji girişimcilerine yatırım yapan TTH Türkiye VC fon şirketleri Diffusion Capital Partners (DCP) Yönetici Ortağı Haluk Zontul, ACT Venture Partners Yönetici Ortağı Okan Kara, TTH Projesi Takım Lideri Deniz Bayhan ve İş Geliştirme Lideri Doğan Taşkent ile yatırım alan bazı girişimler katıldı. TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, Teknoloji Transfer Ofisleri’ne 2012 yılından bu yana 96 milyon lira destekte bulunduklarını ve bu desteklerinin artacağını kaydetti. Teknoloji Transferi’ni Hızlandırma Projesi ile Türkiye’nin teknoloji alanında sıçrama yaşayacağını kaydeden Aslan, “Uluslararası başarılı TTO’larla sürdürülebilir işbirliği ortamı yakaladık. Ulusal TTO’ların yaşadığı problemlerin çözümü konusunda örnek uygulamalar bu konuya bakış açımızı geliştirdi” dedi.