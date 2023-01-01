‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ne ödül

Microsoft ve KAGİDER’in işbirliğiyle hayata geçirilen ve kadınların teknoloji alanındaki başarılarını desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri’ yarışmasında kazananlar belli oldu. 8 farklı kategoride verilen ödüllere her yaştan ve çalışma seviyesinden 300’ü aşkın başvuru gerçekleşti.

Yarışmada; Geleceğin Teknoloji Yıldızı Adayı birinciliğini Ayyüce Demirbaş, Genç Teknoloji Yıldızı Ödülü’nü Büşra Emirlilayık, Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi Ödülü’nü Hande Çilingir, Yılın Başarılı Kadın Yazılım Geliştiricisi Ödülü’nü Neval Çam, Yılın Başarılı Kadın CIO’su Ödülü’nü Binnur Güleryüz Onaran, Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi Ödülü’nü Doç.Dr. Şirin Karadeniz, Engelleri Aşan Kadın Ödülü’nü Çiğdem Erdik, Bilişimde Fark Yaratan Kadın Lider Ödülü’nü Aslı Derbent Özkan, Jüri Özel Ödülü’nü ise Nur Gökman kazandı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülü’nün hem sektöre hem kadınlara büyük bir enerji vereceğine inandıklarını söyledi.

