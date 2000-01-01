TeknoSA’dan ‘Herkes için Teknoloji’

TeknoSA, kendi akıllı telefon ve saatini piyasaya çıkararak Türkiye teknoloji perakendeciliği sektöründe yine bir ilki gerçekleştiriyor. 2000 yılından bu yana “Herkes için Teknoloji” felsefesi ile hareket eden ve bugün teknolojiyi Türkiye’nin 81 iline götüren TeknoSA, Preo markasıyla kendi ürünlerini tüketicilerle buluşturacak.

Preo P1 akıllı telefon ve Pwatch akıllı saat modeli, Türkiye’nin 81 ilindeki TeknoSA mağazalarında ve online alışveriş sitesi teknosa.com’da satışa sunuluyor. TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan; “Türkiye’nin 81 ilindeki mağazalarımız, teknosa.com ve mobil uygulamalarımızla yılda 200 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlıyoruz. 4.5 milyonu aşkın Turuncu Kart sahibi müşterimiz var. Türkiye’de teknoloji ihtiyaç ve eğilimlerini en iyi analiz eden şirketlerden biriyiz. Bu birikimi de tüketicilerin beklentilerine göre tasarlanan akıllı telefon ve saat ürünlerimizle taçlandırmak istedik. Bu yatırımlarla TeknoSA’nın, bugün ve gelecekte tüm teknolojik ihtiyaçların tek adresi olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.