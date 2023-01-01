Tekstilde dönüşümü sağlayacak Ar-Ge’nin beyin takımı yetişiyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Bahçeşehir Üniversitesi ve Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü’nün iştiraki İTA İstanbul işbirliğiyle tekstil sektöründe dönüşümün mimarı olacak Ar-Ge mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetişecek. Üstelik programa katılan gençler daha eğitimleri esnasında sektördeki şirketlerde çalışarak iş sahibi olacaklar.