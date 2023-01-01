Temsa Volvo ile anlaşma imzaladı

Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa İş Makinaları, Volvo Kamyon ile tüm Türkiye’yi kapsayan tek yetkili distribütörlük anlaşması imzaladı.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Volvo Grup CEO’su Martin Lundstedt, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning ve Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısı Sabancı Center’de gerçekleştirildi.

Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul,“Bu işbirliğinin sonuçlarını, sektöre sağlayacağı katkıları şimdiden heyecanla bekliyoruz. Sabancı Topluluğu olarak; yabancı ortaklarımızla uzun yıllardır süren başarılı işbirliklerimiz mevcut. İnovasyon anlayışımızla da paralel olarak, ortaklıklarımızın getirdiği sinerjinin, bizi daha ileriye ve daha iyiye taşıyacağına yürekten inanan bir kurum kültüründen geliyoruz” diye konuştu.

Volvo Group CEO’su Martin Lundstedt ise “Volvo Group’un global gücü ile Temsa İş Makinaları’nın geniş hizmet ağı ve bilgi birikimi çok iyi olasılıklar barındırıyor” dedi.