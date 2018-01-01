TESİD’in Başkanı Netaş CEO’su C. Müjdat Altay oldu

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği’nin (TESİD) 28. Olağan Genel Kurul toplantısında, Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, 2018-2019 dönemi TESİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Altay, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak endüstrilerin başında elektronik ve bilişim sanayi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedefleri kapsamında ülkemizden dünya pazarında belirleyici rolü olacak teknoloji markaları çıkarmak, elektronik ve bilişim sektörlerini ülkemiz ekonomisinin yüksek katmadeğer üreten lokomotifi haline getirmek istiyoruz. Bunun bir ayağı start-up’ları destekleyerek bilişim ekosistemini güçlendirmek, diğer ayağı ise KOBİ’lerin dijitalleşme yolcuklarını kolaylaştırarak ekonomiye katkılarına hız kazandırmaktır” açıklamasını yaptı.

Yeni yönetim kurulu olarak ‘Türkiye’nin geleceği gençlerdedir’ sloganını belirlediklerini söyleyen Altay, “TESİD çatısı altındaki Genç TESİD Topluluğu, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, yazılım mühendisliği ve ilgili alanlarda okuyan öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlama ve sektöre kaliteli mühendis sağlama amacıyla kuruldu. TESİD olarak yeni dönemde, ülkemizin yüksek kapasiteli insan kaynağını, akımları takip eden değil, bizzat başlatan ve teknoloji üreten bir noktaya çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



TESİD 2018-2020 Dönemi Yönetim Listesi:

- C. Müjdat Altay-NETAŞ

- Y. Suat Bengür-ASELSAN

- Can Gür-CANOVATE

- Faik Erem-ENTES

- Vural Akman-EMPA

- Mete Sansal-KRON

- Davut Yılmaz-STM

- Şakir Yaman Tunaoğlu-KAREL

- Prof.Dr Sıddık Yarman-SAVRONİK