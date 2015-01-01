TEV, 78 gence daha yurtdışı bursu verecek

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2015-2016 öğretim yılında Türkiye’nin geleceğine yön verecek değerleri ve liderleri yetiştirmek üzere yurtdışı yüksek lisans ve üst ihtisas bursu almaya hak kazanan 78 yeni bursiyerini tanıttı.

Yurtdışı bursiyerleri tanıtmak amacıyla TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve TEV Yönetim Kurulu Üyeleri evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya burs almaya hak kazanan başarılı gençlerin yanısıra yurtdışı bursları için işbirliği yapılan ülkelerin temsilcileri, bağışçılar ve TEV gönüllüleri katıldı.

TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı, “Bursiyerlerimiz dünyanın 10 farklı ülkesinde ülkemizi temsil edecek ve hiç şüphesiz bizleri gururlandıracaklardır” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Tam 46 yıl önce 4 Mayıs 1967 yılında Merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül veren 205 Türk aydını tarafından kurulan Türk Eğitim Vakfı’nın, bugün de aynı kararlılık ve adanmışlıkla Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime katkı verdiğini gururla belirtmek isterim” diye konuştu.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, şunları söyledi: “TEV bu bursları verirken Almanya, Fransa, Singapur Hükümetleri ve Danimarka, İtalya, İspanya, Japonya Resmi Kurumları ile müşterek çalışmaktadır. Gençlerimizin, eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda dönüp, ülkemiz için değerli katkılarını bekliyoruz.”