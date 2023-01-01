TEV yurtdışı burslar için başvuru dönemi başladı

Yarım asırdır başarılı ancak maddi imkanları kısıtlı gençlere eğitim desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), yurtiçinde 223 bin 600 gence verdiği eğitim bursunun yanısıra lisansüstü eğitimlerine yurtdışında devam etmek isteyen gençlere verdiği destek ile de göz dolduruyor.

TEV’in 1969 yılından bu yana yüksek lisans ve doktora öğrenimi için yurtdışında öğrenim görmeye hak kazanan gençlere tanıdığı burs imkanı için bu yıl da geri sayım başladı. TEV’in üst düzey yönetici, tıp doktoru, bilim adamı ve sanatçı gibi Türkiye’nin geleceğine yön verecek değerleri yetiştirmek üzere başarılı gençlere sağladığı yurtdışında yüksek lisans, doktora, tıp alanında ise araştırma ve üst ihtisas eğitim programından bu yıl toplamda 77 öğrenci faydalanacak. TEV’in yurtdışı burslarıyla ilgili detaylı bilgiye http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Burslarimiz/49/46/0 adresinden ulaşılabilir.