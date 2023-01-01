Tezcan’dan GALVALUME yatırımı

Yüzde 100 Türk sermayeli yassı mamul üreticisi Tezcan, yeni ürünü GALVALUME’ün üretimi için 135 milyon dolar yatırımla kurduğu tesisini faaliyete aldı. GALVALUME’un yanısıra galvaniz ve birçok nihai üründe kullanılan asitli sac, soğuk sac, galvanizli sac ve boyalı sac malzemelerinin de üretildiği bu yeni yatırım ile Tezcan, 700 bin ton olan kapasitesini 1.3 milyon tona çıkardı.

Tezcan, yatırımla 145 kişilik yeni istihdam sağladı, çalışan sayısını 610’a çıkarttı. Patenti ABD menşeli bir uluslararası firmaya ait olan GALVALUME ürününün Türkiye’deki ilk üreticisi olmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay Çelik, “2016, kurumumuz için yeni yatırımların ve girişimlerin yılı oldu. Türkiye’de ilk olarak GALVALUME lisansını almak bizi çok mutlu ediyor. Üretimine başladığımız GALVALUME yurtdışında yapısal uygulamalarda, havalandırma sistemlerinde, beyaz eşya sektöründe ve daha pek çok sektörde tercih ediliyor. Kaplamasında içerdiği yüzde 55 alüminyum ile yüksek korozyon direncine sahip ve daha ekonomik olan GALVALUME’yi ülkemizde de kullanımı yüksek bir malzeme haline getirmek hedefindeyiz” dedi.