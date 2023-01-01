TGB Performans Endeksi’nde ODTÜ TEKNOKENT yine birinci

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TGB 2014 Performans Endeksi Sonuçları’nı açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3. kez gerçekleştirilen teknoparkların “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2014 Performans Endeksi”ne göre ODTÜ TEKNOKENT üst üste 4. kez birinci oldu.

Törende yaptığı konuşmasında teknokentlerin performanslarına ilişkin bilgi veren Bakan Işık, “Bugün 41 farklı şehrimizde teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmuş durumdadır. Bir başka deyişle her iki şehrimizden birinde teknopark kurulmuş durumdadır. Bu rakamı, yüksek teknolojili üretim arzusunun tabana yayıldığını, ülkemizin tamamını kapsadığını göstermesi açısından çok önemsiyoruz” dedi. Bakan Işık, birincilik plaketini ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar’a verdi. Acar, Türkiye’nin ilk teknoloji geliştirme bölgesi olmalarının ODTÜ TEKNOKENT’e büyük bir deneyim kazandırdığını kaydetti.