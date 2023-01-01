ThyssenKrupp, Türkiye merkezli yatırım planlıyor

Paslanmaz ve karbon çelikler başta olmak üzere, alüminyumdan plastiğe kadar endüstrinin tüm ihtiyaçlarına yönelik ürünleri ile yıllık 13.7 milyar avro ciroya ve 30 bin çalışana sahip ThyssenKrupp Materials International’ın Türkiye’deki yapılanması olan ThyssenKrupp Materials Turkey, Türkiye pazarında hızla büyüyor.

Firma, otomotiv sektörüne özel çözümler sunuyor. Otomotiv alanında özellikle susturucu, egzoz ve muhtelif otomotiv parçaları üreten Tier1 ve Tier2’lerin ana paslanmaz hammadde tedarikçisi konumunda olan ThyssenKrupp Materials Turkey, sektörde yeralan başlıca üreticiler ile yıllardır süregelen işbirliği ve bu alandaki üretim tecrübesi ile farkını ortaya koyuyor. Kuruluş, önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün yoğun şekilde kullandığı karbon çelik sac temini konusunda da Türkiye merkezli bir depo veya servis merkezi yatırımı ile daha aktif bir şekilde faaliyet göstermeyi planlıyor.