“Ticaretin Geleceği”, Bahçeşehir Üniversitesi METGEM’de ele alındı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul KOBİLİŞİM Çalışma grubu 2015 yıl sonuncu etkinliğini “Ticaretin Geleceği” temasıyla Bahçeşehir Üniversitesi METGEM evsahipliğinde düzenledi.

Açılış konuşmalarını TBD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi METGEM Müdürü Yahya Yıldız yaptı. Microsoft Türkiye S.P. Grup Müdürü Çiğdem Kayalı, YouTube Partneri WediaCorp Yönetim Kurulu Başkanı Funda Şen, 3 Dörtgen CEO’su Furkan Bakır, TBD KOBİLİŞİM Başkanı Kadir Osoydan sunumlarını gerçekleştirdi.

Etkinlik boyunca konferans salonunun önünde kokteyl alanının yanında bir masada Smarttek Bilişim tarafından Virtual Reality gözlük teknolojisi uygulamalı olarak, ayrı bir masada 3D Printer ve 3D Scanner teknolojileri, uygulamalı demolarla 3Dörtgen firması tarafından öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine Microsoft tarafından hediye edilen Office 365 lisansları ile ilgili bilgilendirme yapıldı, Evo Pro eğitim kurumları tarafından 12 öğrenciye eğitim paketleri, etkinliğe katılan tüm öğrencilere Bilişim TV tarafından bir yıllık eğitim paketi verildi.