Ticari hayatta yeni dönem: Karekodlu Çek Uygulaması

Çekle ödemelerin güvenli hale getirilmesi amacıyla Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile geliştirilen “Karekodlu Çek” uygulaması kullanıma açılıyor.

Çek ile yapılan alışverişleri daha güvenli hale getirerek ticareti daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen sistem, müşterilerin bankadan talebi doğrultusunda özel olarak hazırlanacak. Karekodlu Çek uygulaması ile keşidecinin geçmiş çek ödeme alışkanlığı tek tıkla görülebilecek. Çeki elinde bulunduran kişi, çek yaprakları üzerinde yeralan karekodu, akıllı telefonuna indireceği Findeks uygulaması ile okutarak sorgulama yaptırabilecek. Bu sistem sayesinde çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir silinti, kazıntı, tahrifat veya bir başka kimyasal sahtecilik tespit edilebilecek ve ticari hayat tüm taraflar için daha güvenli hale gelecek.

Uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu ve ticari hayata yenilik getireceğini söyleyen Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, sistemin bir çok bankada uygulamaya gireceğini belirterek, ‘Karekodlu Çek’le reel sektörün karşılıksız çek mağduru olmasının önüne geçilebileceğini söyledi. Kasım Akdeniz, uygulamanın hem keşidecinin hem de alacaklının haklarını güvence altına aldığını belirtti. Ekonomide 1.4 milyonun üzerinde aktif çek keşidecisinin olduğunu, yıllık yaklaşık 100 milyonun üzerinde çek keşide edildiğini ve bu çeklerin yaklaşık yüzde 3’ünün karşılıksız çıktığını kaydeden Akdeniz, son 10-15 yıl içerisinde 500 bine yakın kişinin geçmişte en az bir kez karşılıksız çek keşide ettiğini, bunlardan 304 bin kişinin halen ödenmemiş en az bir çekinin bulunduğunu, bunların yaklaşık 200 bininin de elinde daha önceden aldığı ve halen keşide edilmemiş boş çek yaprağı bulunduğunu vurguladı. Kasım Akdeniz, ticari hayatta en önemli hususun halen ödenmemiş çeki bulunan bu kişilerle iş yapmamak olduğunun altını çizdi.