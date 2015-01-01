TİM, ‘İhracatçı Eğilim Anketi’ni açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2016’nın ikinci çeyrek gerçekleşme ve üçüncü çeyrek beklentilerini içeren ihracatçı eğilim anketi sonuçlarını açıkladı.

487 firmanın katıldığı ankete göre ihracatçıların ilk kez girmeyi hedeflediği pazarlar arasında ABD yüzde 16 oranıyla ilk sıradaki yerini korurken Rusya yüzde 12.1, İran yüzde 10.3, Çin yüzde 9.7 ve Almanya yüzde 9.4 oranlarıyla diğer hedef pazarlar olarak öne çıktı. Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı olarak atılan olumlu adımlar, birinci çeyrekte hedef pazarlar arasında ilk 5’e giremeyen Rusya’yı yeniden ilk sıralara taşıdı.Bu olumlu gelişmeleri değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2014 yılının ilk 7 ayında Rusya’ya ihracat gerçekleştiren firmalarımızın sayısı 5 bin 665 iken 2015 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 10 azalışla 5 bin 81’e, 2016’da ise 2 bin 674’e düşmüştü. 2015 yılında Rusya’ya ihracat gerçekleştiren firmaların sayısındaki azalışta bu ülke ekonomisindeki daralma etkili oldu. Hükümetimiz’in attığı olumlu adımlarla ihracatçılarımızın önümüzdeki dönemde Rusya’daki kayıplarını telafi edeceklerine inanıyoruz” dedi.

