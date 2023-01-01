TİM, ihracatçıların finansman sorunlarına odaklanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafında firmaların finansman erişiminin kolaylaştırılması ve finansman maliyetlerinin minimum seviyeye indirilmesi kapsamında finansal olanaklarının güçlendirilmesi amacıyla organize edilen ‘İhracatın Finansmanı’ etkinliği Türk Eximbank Coface’ın desteğiyle Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlendi.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen TİM Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, açılış konuşmasında firmaların ayakta kalabilmesinde nakit akışının kilit rol oynadığını ve bu gerçeğin dikkate alınarak planlanan organizasyonun devamının geleceğini belirtti.

Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, ‘İhracatın Finansmanı’ etkinliğinde yaptığı sunumda 30 yıldır ihracatçının yanında olan Eximbank’ın ihracat kredilerinin yüzde 43.1’ünü sağladığını belirterek, “Türkiye’de 10 şubede işlem yapan Eximbank, kredi aktif oranında birinci, kredi bakiyesinde ise onuncu sırada yer alıyor. Yılsonunda 40 milyar dolarlık finansman desteği hedefliyoruz” dedi.

Üretim ve satış süreçlerine de destek verdiklerini vurgulayan Gültekin, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı krediler, döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik krediler, kısa ve orta-uzun vadeli krediler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Coface Genel Müdürü Emre Özer ise Coface’ın Türkiye’deki pazar payının yüzde 42 olduğunu; 238 milyon TL tutarındaki 390 adet tazminat ödeyen poliçe düzenlediğini ve 4.8 milyar avroluk risk taşıdığını ifade etti.