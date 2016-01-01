TİM, İran’a özel ilgi gösteriyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi, 2016 ihracat hedeflerini paylaştı. “Türkiye olarak, 2016’da da her şeye rağmen fırsatlara odaklanmalıyız” diyen Büyükekşi, OVP hedefindeki bu yılki 155 milyar dolarlık ihracata ulaşabilmek için en önemli fırsat olarak İran’ı işaret etti.

İran’a yönelik ambargonun kalkmasının ardından bu ülkenin dış ticarete etkilerini araştırdıklarını ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti: “Sektör sektör çalışmalar yapıyoruz. Temaslar gerçekleştiriyoruz. İran’da daimi temsilcilik için Tahran’da yer bakıyoruz. İmajı olan 2000-3000 metrekarelik üç katlı üç yerden birini seçeceğiz. Bir katını ikili görüşmelerde kullanırız, diğer katında da otomotiv, hazır giyim, kimya, makine, mobilya, beyaz eşya gibi sektörlerin temsilcilikleri olur. İran 404 milyar dolar GSYİH olan ve 40 milyarlık ithalat yapan bir ülke. Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ambargonun kalkmasıyla da para transferinde iyileşmeler elimizi güçlendiriyor. Rusya’dan yılda 4 milyon turist geliyordu, İran’dan 1.5 milyon geliyor. Turist sayısında artış sağlayarak bu alanda avantaj elde edebiliriz. Ayrıca birçok yabancı firma İran’a Türk firmalarla işbirliği yaparak girmek isteyeceklerdir. İran’ın büyük avantajlar sunacağına inanıyoruz.”