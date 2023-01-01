TİM, Türkiye’de ‘Sınırsız inovasyon, sınırsız potansiyel’ diyecek

Türkiye’nin başta 2023 olmak üzere gelecek hedeflerine inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı ulaşılacağını öngören Türkiye İhracatçılar Meclisi, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceği ‘Türkiye İnovasyon Haftası’ etkinliklerinde ‘Sınırsız inovasyon, sınırsız potansiyel’ temasıyla dünyaca ünlü konukları ağırlayacak.

3 Aralık’ta başlayıp üç gün sürecek etkinlik Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları, TİM’in organizasyonu, Arçelik A.Ş., TEB, Sabancı Holding, THY ve Turkcell’in sponsorluğunda İstanbul’da düzenlenecek.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hollanda’nın bu yıl partner ülke olarak destek vereceğini aktardı. Büyükekşi, Amerikalı yazılım mühendisi Watts Humphrey’nin “İnovasyon, fikirlerin üretilebilir ve pazarlanabilir forma dönüştürülme sürecidir” sözlerini hatırlatarak, “Bizim amacımız Türkiye’de hem fikirlerin değer gördüğü, kaliteli fikir üretiminin arttığı; hem de bu fikirlerin inovasyonla birlikte ticarileşme sürecinin kolaylaştığı girişimcilik ekosistemini oluşturmak. Bu amaçla ticari faaliyetlerde katmadeğerin arttığı, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüştüğü ve şirketlerde yeni buluşların geliştiği kültürlerin yaygınlaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu hatırlatan ve yenilikçi zihinlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Büyükekşi, bu konuda İnovaLİG organizasyonunun önemine değindi. Büyükekşi, “İnovaLİG’de başarılı olan firmalarımız etkinliklerimizde ödüllendirilecek. Ayrıca Avrupa çapında yapılan ve 30 ülkenin temsilcilerinin katılacağı ilk ‘Küresel IMP3rove Ödülleri’de İstanbul’da Cumhurbaşkanımız’ın katılımıyla verilecek” dedi.