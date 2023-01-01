TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi kuruluşu olan İnovent, “İNOSUİT-İnovasyon Odaklı Mentörlük” projesini hayata geçirdi.

Proje ile firmaların inovasyon performansının sürdürülebilir katmadeğer yaratır hale getirilmesi ve ihracatın artırılması amaçlanıyor. İki gün süren çalıştaylar ile başlayan projede, ilk yıl 100 firmanın stratejik kaynaklara erişiminin kolaylaştırılması ve inovasyon yol haritalarının en güncel teknolojik trendlerle belirlenmesi sağlanacak.

Çalıştaylara, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2015 yılı Girişimci ve Yenililikçi Üniversite Endeksi Sıralaması’ndaki ilk 50 üniversite arasından belirlenen 62 mentör davet edildi. Proje kapsamında 100 firmanın mentörlerle eşleştirilerek 11 ay boyunca inovasyon odaklı mentörlük desteği alması hedefleniyor.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, üniversite-sanayi işbirliğinin ve inovasyonun katmadeğerli ihracat açısından önemli olduğunu söyledi. TİM Genel Sekreteri Dr. H. Bader Arslan da firmaların yenilikçi ürün oluşturulmasına ve inovatif yapınının bütün firmalarda olması gerektiğine dikkat çekti.