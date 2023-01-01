TİM ve TOBB, Türkiye’nin yurtdışı algısı için harekete geçti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin öncülüğünde, TİM koordinasyonu ve TOBB işbirliğiyle yurtdışında yürütülecek Türkiye İmaj Kampanyası, tanıtıldı.

Etkinliğe T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Başkan Vekili Halim Mete, sivil toplum ve iş dünyasının temsilcileri ile küresel çapta faaliyet gösteren firmaların en üst düzey yöneticileri katıldı.

Türkiye’nin uluslararası konumu ve itibarının zedelenmesine mani olma amacını güden kampanya; Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere, Türkiye’nin ihracatında yüzde 40’a yakın paya sahip yedi ülkeyi kapsayacak. Çalışmaların tamamı, Türkiye’den yönetilecek. Kampanya kapsamında ilk etapta Türkiye’de varlık gösteren yabancı kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile hazırlanan videolar, yedi ülkede gösterime girecek.