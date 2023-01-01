TİM’den ihracatçılara çifte destek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ülke masaları ve sektör masaları adlarıyla oluşturulan iki farklı çalışma grubunun ihracatçıların sorularına hızlı biçimde cevap vereceğini açıkladı. Büyükekşi, uygulamanın 5 Haziran’dan itibaren uygulanacağını söyledi.