TİSK, istihdam ve işgücü profilini çıkardı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), TÜİK ve İŞKUR’un verilerinin yanı sıra kısa vadeli istihdam beklentilerine yönelik olarak yapılan anketlerin sonuçlarından yararlanarak hazırladığı “İşgücü Piyasası Bülteni”nde Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun yarısından azının (26 milyon 638 bin kişi) istihdam edilerek çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip olduğunu, yarısından fazlasının (31 milyon 41 bin kişi) ise bundan yoksun durumda bulunduğunu bildirdi.

TİSK, yüzde 46.2’lik istihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grubun ise 11 milyon 503 bin kişi ile ev kadınları olduğu belirtildi. Bülten’de, Nisan’da işgücü artışının da bir yıl önceye göre yarı yarıya azaldığı belirtildi. Buna göre, 2014 Nisan döneminde 1 milyon 633 bin kişi olan işgücü artışı, bir yılda yüzde 45.9 oranında küçüldü. Yıllık işgücü artışı Ocak 2015’te 1 milyon 452 bin kişi olmuştu. Bültende şöyle denildi.

“Nisan’da kayda değer istihdam artışı sağlayan tek sektör hizmetler oldu; inşaat yerinde saydı, tarımda ve sanayide istihdam geriledi. Sanayide 46 bin kişilik kayıp var. Yılın ilk 4 ayında ise istihdam tarımda ve inşaatta azalırken, sanayide değişmedi, hizmetlerde önemli artış görüldü.” Bülten’e göre, Nisan 2015 itibariyle 2 milyon 821 bin kişi olarak tespit edilen toplam işsiz sayısı, bir yıl önceye göre yüzde 9.4 oranında arttı. Ancak, işsiz sayısındaki artışın hızı Aralık 2014’ten bu yana yavaşladı. TİSK Bülteni’nde, 2015 Nisan döneminde Türkiye’nin klasik işsizlik oranı açısından durumu diğer ülkelerle de karşılaştırılarak, “dünyadaki belli başlı 44 ülke içinde işsizliğin en yüksek olduğu 11’inci ülke pozisyonunu koruduğu anlaşılmaktadır” ifadesi kullanıldı.