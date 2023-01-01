Tisk Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kudret Önen seçildi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 26’ncı Genel Kurul toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kudret Önen seçildi. Seçimler sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri ise Nevzat Seyok ve Tufan Ünal oldu.

TİSK’in yeni Yönetim Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluştu:

Dr. Ertan İren, Bekir Burak Uyguner, Necdet Buzbaş, Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Celal Koloğlu, Rıza Kutlu Işık, Erhan Polat, Erol Kiresepi, Hasan Özcan Aydilek, Celal Kaya, Özgür Burak Akkol, Av. Zekeriya Sancı, Metin Demir, Dr. Selim Yücel, M. Sinan Abeş, Nadir Yürüktümen, Eşref Akın, F. Fethi Hinginar, Adnan Çiçek, D. Solmaz Coşkun, Hüseyin Sözlü, İmran Okumuş, Dr. Mustafa Çöpoğlu.

Denetleme Kurulu’na; Mehmet Hacıkamiloğlu, Bora Koçak, Aydın Fethi Baytan, Disiplin Kurulu’na ise Kemal Doğansel, Haydar Kurt, Ünsal Hekiman, Erkan Kafadar, Selahaddin Bitlis seçildi.