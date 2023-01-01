Tofaş, eğitim kurumlarına 56 araç hibe edecek

Tofaş, ülke ekonomisine sağladığı yüksek katmadeğer ve istihdamın yanı sıra eğitime destek olacak projeler geliştirmeye devam ediyor.

Mesleki eğitimi destekleyecek yepyeni bir projeyi hayata geçiren Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında, 15'i kesit olarak hazırlanmış 56 adet aracı üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hibe ediyor. Tofaş’ın yetişmiş gençleri sektöre kazandırmak noktasından hareketle büyük önem verdiği “Mesleki Eğitime Destek Programı” ile uygulamalı eğitim alanında kalifiye ve donanımlı gençlerin yetişmesi hedefleniyor. Hibe edilen araçlar Türkiye genelinde yer alan 43 üniversite ve 13 meslek lisesine gönderilecek. Araçların teslimatına Mart 2016 itibarıyla başlanacak. Tofaş’ın eğitime destek programı kapsamında, kurumların araç ihtiyaçlarının yanı sıra uzman eğitmen desteği de sağlanacak. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş olarak toplumun öncelikli ihtiyaçlarına yönelik kalıcı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeye önem verdiklerini vurguladı.