TOFAŞ’ın cirosu, 2015’te 10 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye otomotiv sektörünün lider oyuncularından TOFAŞ, 2015 finansal sonuçlarını açıkladı. TOFAŞ, 2015’te de cirosunu geçen yıla oranla yüzde 33 artırdı.

Cirosu 10 milyar TL’ye ulaşan ve 831 milyon TL net kar elde eden TOFAŞ, üretimde yüzde 25’lik artışla sektör ortalamasının üzerinde bir performans gösterdi. Üretiminin 174 bin adedini ihraç eden TOFAŞ, ihracat hacmini de 2014’e göre yüzde 22 büyüterek 415 milyon dolar dış ticaret fazlası elde etti.

Bu başarıda Türkiye’de geliştirilerek üretilen ve yılın son aylarında pazara sunulan Fiat Egea’nın da payı olduğunu dile getiren TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “Yatırımlarımızın katmadeğerinin Egea ile artmakta olduğunu 2015 finansal sonuçlarımızda daha net görmeye başladık. Bu ivmenin 2016’da yeni modellerin de aileye eklenmesiyle devam edeceğini öngörüyoruz. 2015’te yeni model yatırımları ve Ar-Ge’de önemli aşamalar kaydettik. 2016’da Egea’nın hatchback ve station wagon modellerini pazara sunacağız. Ayrıca 2016 yılı çatımız altında yeralan markaların model yeniliklerini sunacakları bir yıl olması sebebiyle de önem taşıyor” diye konuştu.