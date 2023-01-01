TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, TOSYÖV’ün yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler verdi.