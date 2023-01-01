Total’den genç girişimcilere ve yenilikçi projelere destek

Total Oil Türkiye, inovasyona verdiği öneme paralel olarak genç girişimcileri ve inovatif projeleri destekliyor.

Total Oil Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2008 yılından beri düzenlenen ve üniversite öğrencilerini yeni fikirler üretmeye, fikirlerini hayata geçirmeye teşvik eden “İşteBU” Öğrenci Proje Yarışması Ödülleri’nde bu yıl da alt ödül kategorilerinden birini üstlendi.

“İşteBU” Öğrenci Proje Yarışması’nın Total Oil ödülüne kamera tabanlı sürücü destek sistemi olan“Viscar” projesi layık görüldü. Taşınabilir ve düşük maliyetli bir ürün olan Viscar, kamerası ile yol şerit takibi yapabiliyor ve önden çarpışma olasılıklarında sürücüye erken uyarı sistemiyle tehlikeyi haber veriyor. Viscar aynı zamanda, trafik uyarı ve işaretlerini de tespit ederek sürücüyü uyarıyor, böylece güvenli sürüşe destek oluyor.

İnovasyon Programı’ndan sorumlu Total Oil Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Elif Birkan, kurumun sosyal sorumluluk bilinciyle gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak, girişimcilik ruhlarını ortaya koyabilecekleri projeleri desteklemeyi görev bildiklerini söyledi.