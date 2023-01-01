TPP motorlu taşıtlar ve römorkları etkileyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) için Okan Üniversitesi tarafından hazırlanan “Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması’nın Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçları TİM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Araştırmaya göre ABD, Japonya ve Kanada'nın aralarında bulunduğu 12 ülke arasındaki dış ticaretteki engellerin anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle azalacak olması sebebiyle Türkiye'den ihraç edilen bazı ürünlere olan talebin azalması bekleniyor. Rapor, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’nin toplam ihracatında on yıllık düşüş miktarının 12 milyar dolara ulaşma ihtimali bulunduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, sektörel bazda en yüksek ihracat kaybına motorlu kara taşıtları ve römorklar sektörünün maruz kalabileceği tahmin ediliyor. En fazla ihracat kaybına uğraması beklenen ikinci sektör ise gıda ürünleri sektörü.

Araştırma sonuçları, TPP anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra en çok ihracat artışının makine ve teçhizat sektöründe gerçekleşmesinin beklendiğini gösteriyor.