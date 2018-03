Trabzonspor ve Sürat Kargo, sponsorluk için anlaştı

Trabzon Spor Kulübü, kargo sponsorluğu için sektörün genç ve dinamik firması Sürat Kargo ile yeniden anlaştı. Sponsorluk anlaşması Medical Park Stadyumu’nda düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Trabzon Spor Asbaşkan Ahmet Çubukçu, işbirliğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: ‘’Sürat Kargo, TMSF yönetimiyle birlikte deyim yerindeyse ‘lig atladı’! Sürat Kargo ile Trabzonsporumuzun yollarının kesişmesinin her iki marka için de hayırlı olduğunu düşünüyorum. Dilerim ‘Daha Sürat’li bir Fırtına’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik uzun ömürlü olacaktır.’’ Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürat Kargo olarak, Türkiye’ye hizmet eden her türlü kurum ve kuruluş ile birlikte spora destek vermeyi kendimize amaç edindik. Bu sayede de Türk futbolunun en önemli markalarından biri olan Trabzonspor ile birlikte çıktığımız yolda, ikinci yılımızı kutluyoruz. Bizler ülkesini seven ve her daim ülkesinin çıkarlarına hizmet eden markalarız ve bugün de yine ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir aradayız. ‘Adil ve Şeffaf Yönetim’ politikamız sayesinde Sürat Kargo’yu Türkiye’nin milli kargo şirketi yaparak tercih edilebilir bir marka haline getirdik."