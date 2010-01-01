TSB açıkladı: “Sektör 10 yılda 7 milyar TL zarar yaptı”

Türkiye Sigorta Birliği, zorunlu trafik sigorta poliçelerinin fiyatlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Birlik açıklamasında prim artışında nelerin etkili olduğu belirtilerek, sektörün alınan tüm önlemlere rağmen 10 yıldır bu branşta zarar ettiği vurgulandı. Zararın artık şirketlerin özsermayelerini olumsuz yönde etkilemeye başladığı ve acil kanuni düzenleme ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketleri 2015 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 1.7 milyar TL gibi çok yüksek miktarda zarar etti. Sektörün son 10 yıllık zararı ise 7 milyar TL’ye ulaştı. Bu durum zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin yanısıra şirketlerin varlığının sürdürülebilirliği açısından ciddi risk oluşturuyor. Açıklamada önümüzdeki dönemde başta Trafik Kanunu olmak üzere mevzuatta belirsizliği ortadan kaldıracak ve farklı uygulamalar yapılmasını engelleyecek değişikliklerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.