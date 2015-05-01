TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu oldu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreterliği’ne, TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Sigorta Genel Müdürü Mehmet Akif Eroğlu atandı.

Yeni Genel Sekreter Eroğlu, 1 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla göreve başlayacak. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Eroğlu, ABD Illinois Üniversitesi’nde işletme mastırı yaptı. Çalışma hayatına Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı göreviyle başlayan Eroğlu, BDDK nezdinde Daire Başkanlığı, sonrasında Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta’nın Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Eroğlu’nun, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÜRK P&I Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunuyor.