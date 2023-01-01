TSKB, 100 milyon Avro kaynak kullandıracak

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) Türkiye’deki KOBİ’ler ve orta ölçekli firmalara finansman sağlamak amacıyla kullandırılmak üzere 100 milyon Avro tutarında kredi temin etti.

Kredi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde 8 yıl vadeli olarak kullandırılacak. Kredinin imza törenine Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer, Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Kamu ve Altyapı Yatırımları Finansmanından Sorumlu Bölüm Başkanı Dietmar Dumlich, TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın ve TSKB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök katıldı. İmza töreninde konuşan TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın, “Bankamızın 65’inci kuruluş yılında gerçekleşen bu kredi anlaşması aynı zamanda Avrupa Yatırım Bankası’yla olan işbirliğimizin de 50’nci yılına denk geliyor. İstihdam, üretim ve ihracatta büyük bir paya sahip olan KOBİ’ler için sağladığımız finansal destek artarak devam edecek” dedi.