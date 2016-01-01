TSKB’nin aktif büyüklüğü 20.9 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2016 yılının ilk üç ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Banka’nın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 20.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın nakdi kredileri ise yıllık bazda yüzde 15’lik büyüme kaydederek 13.8 milyar TL oldu. TSKB’nin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 oranında artış göstererek 132.3 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, özkaynaklarını 2.6 milyar TL’ye taşıyan Banka, güçlü sermaye yapısını korurken yıllık bazda yüzde 20.8 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2.5 aktif getiri oranı elde etti.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “TSKB olarak 2016 yılına hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir başlangıç yaptık” dedi. İnce, şöyle devam etti: “Kurumsal kredilerde toparlanmanın hissedilmeye başladığı ilk üç aylık dönemde uzun vadeli plasmanlarla Türkiye ekonomisine sağladığımız destek nakdi ve gayrinakdi kredi olarak 15.5 milyar TL’ye ulaştı. Sağlıklı büyümemizi sürdürürken aktif kalitemizi koruduğumuz 2016’nın ilk çeyreğinde, binde 4 olan takipteki alacaklar oranımız da değişmedi.”