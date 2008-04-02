TSKB’nin yeni Genel Müdürü Suat İnce

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB), genel müdürlük görevine Suat İnce atandı. Suat İnce, TSKB’nin 9’uncu genel müdürü olacak.

1964 yılında Ankara’da doğan Suat İnce, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında İş Bankası kariyerine başlayan İnce, 1995 yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdür Yardımcılığı’na, 1997 yılında ise I. Krediler Bölge Müdürlüğü görevine getirildi. 2000 yılından bu yana İş Bankası bünyesinde sırasıyla Ticari Krediler Tahsis Bölümü, Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü, Altunizade Şube ve Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürü olarak görev alan Suat İnce, 2 Nisan 2008 tarihinde ise İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildi.