TSPB’de İlhami Koç tekrar Başkan seçildi
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı 150’ye yakın sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve TSPB Başkanı İlhami Koç yaptı. Toplantı kapsamında Birliğin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelikleri belirlendi.
TSPB’nin 2 yıl boyunca görev yapacak
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
İlhami Koç (Türkiye İş Bankası A.Ş.) Başkan
Dr. M. Berra Doğaner (Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) Başkan Vekili
Ersin Akyüz (Deutsche Bank A.Ş.) Üye
Gülsevin Çipli (Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) Üye
İsmail Kazanç (Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) Üye
Av. Şebnem Ergün (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) Üye
İ. Namık Aksel (HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.) Üye
O. Okan Alpay (Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.) Üye
Murat Çetinkaya (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) Üye
Prof.Dr. Güler Aras Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi