TSPB’de İlhami Koç tekrar Başkan seçildi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı 150’ye yakın sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmalarını Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve TSPB Başkanı İlhami Koç yaptı. Toplantı kapsamında Birliğin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Komitesi üyelikleri belirlendi.

TSPB’nin 2 yıl boyunca görev yapacak



Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

İlhami Koç (Türkiye İş Bankası A.Ş.) Başkan

Dr. M. Berra Doğaner (Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) Başkan Vekili

Ersin Akyüz (Deutsche Bank A.Ş.) Üye

Gülsevin Çipli (Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) Üye

İsmail Kazanç (Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.) Üye

Av. Şebnem Ergün (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) Üye

İ. Namık Aksel (HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.) Üye

O. Okan Alpay (Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.) Üye

Murat Çetinkaya (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) Üye

Prof.Dr. Güler Aras Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Rüya Eser Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi