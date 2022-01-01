TÜBA 22. yılını kutluyor

2 Eylül 1993 yılında kurulan TÜBA, 7 Ocak 1994’te çalışmalarına başladı ve 22 yıldır bilimsel, idari, mali özerkliğini koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor. TÜBA Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA’nın Türkiye’nin milli akademisi olma sorumluluğunun öneminin ne denli büyük olduğunun farkındalığıyla hareket ettiğini söyledi.

TÜBA’nın, dünyanın diğer akademilerinde olduğu gibi bilimsel çalışmalarıyla topluma yön vermiş 205 bilim insanını çatısı altında biraraya getirdiğini belirten Acar, şunları söyledi: “TÜBA, kök hücre, kanser, bilim eğitimi programları, akademi üyeleri ve ülkemizin önde gelen bilim insanlarının verdiği konferans ve seminerler, bilim akademileri ve bilim akademileri çatı kuruluşları ile birlikte yürüttüğü uluslararası çalışmalar, yayın faaliyetlerinin yanısıra bilim insanlarını teşvik ve biliminsanlarına destek olmak hedefiyle düzenlediği ödül programları ile dünyadaki bilim ve teknolojiye katkı düzeyinin artırılmasına yönelik hem pozitif hem de sosyal bilimlerin tüm alanlarını kapsayacak çalışmalar yürütüyor. Akademi olarak bütün bu faaliyetleri bilimin gücünün bir toplumu dolayısıyla ülkeyi ve en nihayetinde dünyayı nasıl değiştireceğinin yadsınamaz bir gerçek olduğu motivasyonuyla yerine getiriyoruz.”