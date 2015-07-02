TÜBİSAD ek vergi nedeniyle uyardı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin 2 Temmuz 2015’te yaptığı ‘cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlere ek vergi’ geleceğine ilişkin açıklaması Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından değerlendirildi.

Kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada; “Ülkemizin bilişim ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin, sektörde uygulanan ağır vergi yükü olduğu açıktır. Özellikle bilgisayar ve iletişim donanım ekipmanlarına uygulanması düşünülen ek vergi yükünün, bilişim ürünlerinin genel olarak fiyatını yükselteceği; dolayısıyla kullanım ve erişim oranlarını ciddi bir şekilde düşüreceği bir gerçektir. Bu durumun da gerek ekonomik gerekse de bilgi toplumuna dönüşüm hedefleri bakımından gelişimin önünde önemli bir engel oluşturacağı açıktır. Bilişim sektörünün gelişmesi, yalnızca bilişim sektörüne değil tüm ülke ekonomisinin gelişmesine önemli ölçüde etki etmektedir… Ülkemizin ekonomik büyümesinin hızlanabilmesi için bilişim sektörü üzerindeki olası ek vergi yükünün kesinlikle uygulanmaması ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ekonominin tüm diğer alt sektörleri için bir kaldıraç gücü oluşturan stratejik bir sektör olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır” denildi.