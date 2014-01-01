TÜBİSAD ‘Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü-2014 Raporu’nu açıkladı

Türkiye’de e-ticaret pazarını tanımlayan ve uluslararası standartlara göre ölçümleyerek kategorize eden “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” Raporu, TÜBİSAD tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı, Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore proje veri ortaklığında hazırlandı.

Rapor, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. M. Kemal Cılız ve TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş’ın yanısıra Bankalar Arası Kart Merkezi–BKM CEO’su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun konuşmacı olarak katıldıkları bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. M. Kemal Cılız, ülke ekonomisinin nispeten yavaş büyüdüğü bir dönemde, elektronik ticaret hacminin ve perakende harcamaları içerisindeki payının güçlü bir artış gösterdiğine dikkat çekti. Cılız, Türkiye’nin yine de elektronik ticarette arzu edilen noktada olmadığını vurguladı. Rapora göre Türkiye’de toplam pazar 18.9 milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme). Tatil-Seyahat: 6.8 milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme), Sadece Online Perakende: 6.5 milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme), Çok Kanallı Perakende: 3.5 milyar TL (yüzde 47 yıllık büyüme), Online Pazaryeri : 2.7 milyar TL (yüzde 62 yıllık büyüme). e-Ticaretin toplam perakende içindeki payı (Toplam Perakende pazarında online işlemlerin oranı): Türkiye: yüzde 1.6, Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: yüzde 6.5, Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması: yüzde 4.5.