TÜBİSAD’ın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşu Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), yeni Yönetim Kurulu’nu belirledi.

TÜBİSAD temsilini güçlü kılmak amacıyla 21 asil, 9 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun Başkanı, Erman Karaca oldu. Yeni Yönetim Kurulu’nda Levent Kızıltan ve Nazım Özdemir Başkan Yardımcısı, Veli Tan Kirtiş de Sayman olarak görev yapacak.

Erman Karaca konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve toplumsal gelişimi açısından stratejik öneme sahip bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, yüksek temsil gücüne sahip güçlü ortak sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Gelecek teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında uluslararası başarılar için önemli fırsatlar olduğunu dile getiren Karaca, tüm paydaşlar ve ülke kalkınması için üretilen katmadeğerleri daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti.



TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:



- Asil Üyeler (isme göre alfabetik sıralama)

- Ahmet Öngün (Gantek)

- Ali Kançal (Index)

- Burak Aydın (İntel)

- Cenk Kıvılcım (Cisco)

- Coşkun Şahin (Avea)

- Emre Kurttepeli (Mynet)

- Erman Karaca (TFI)

- Güngör Kaymak (HP E)

- Hasan Süel (Vodafone)

- İbrahim Özer (Toshiba)

- İlker Kuruöz (Turkcell)

- Levent Kızıltan (Eczacıbaşı)

- M. Kemal Cılız (Infonet)

- Mehmet Nalbantoğlu (KoçSistem)

- Murat Kansu (Microsoft)

- Mustafa Çağan (Arena)

- Nazım Özdemir (Exper)

- Ramazan Demir (Türk Telekom)

- Veli Tan Kirtiş (Akfa Holding)

- Zeynep Keskin (SAP)



Yedek Üyeler (isme göre alfabetik sıralama)



- Adnan Metin (Borsa İstanbul)

- Barış Öney (Global Turk Capital)

- Burak Ertaş (Sahibinden.com)

- Nil Bağdan (Software AG)

- Önder Sönmez (Alcatel)

- Serpil Mermer (Detaysoft)

- Tijen Armağan (Enocta)

- Ümit Cinali (Tradesoft)

- Zafer Küçükateş (Vestel)