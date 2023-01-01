TÜBİTAK ile Malezya SIRIM işbirliği yapacak

TÜBİTAK ve Malezya Standartlar ve Endüstriyel Araştırmalar Enstitüsü (SIRIM) arasında biyogaz, batarya sistemleri, metanol, metroloji, temiz üretim, su yönetimi gibi alanlarda olası işbirliği konularını ele alacak bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik ile Malezya SIRIM Başkan Yardımcısı Dr. Mohamad Jamil Sulaiman imza attı. Anlaşma, Malezya SIRIM Heyeti’nin TÜBİTAK MAM’ı ziyareti kapsamında gerçekleştirildi. Heyet, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik ve TÜBİTAK MAM Başkanı Doç.Dr. Bahadır Tunaboylu tarafından karşılandı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde (MAM) ağırlanan heyetle TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Ulusal Metroloji Enstitüsü çalışmaları kapsamında bilgiler paylaşıldı.