TÜBİTAK MARTEK-İTÜNOVA TTO-İTÜ ARI TEKNOKENT buluştu

Türkiye’de girişimcilik ekosistemin önde gelen aktörlerinden TÜBİTAK MARTEK, İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent işbirliğine gitme kararı aldı.

Her üç kurumun da marka bilinirliklerinin arttırılması ve mevcut faaliyet kabiliyetlerinin arttırılması amacı ile 3 kurum kendi aralarında işbirliği protokolü imzalamış bulunuyor. Bu protokolün bir önemi de DemoDay (girişimci - yatırımcı buluşmaları) etkinliklerinde 3 kurumun da bünye ve ağlarında bulunan yatırımcılar ile diğerlerine destek verecek olması. Türkiye’de TÜBİTAK MARTEK dışında hiçbir teknokentte bulunmayan muafiyetlerle beraber seri üretim izni konusunda da 3 kurum yöneticileri arasında görüşme oldu. İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent yöneticileri, mevcut firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda muafiyetlerle beraber seri üretim yapılabilmesi için TÜBİTAK MARTEK TEKSEB (Teknoloji Serbest Bölgesi) hakkında bilgilendirildi. Ayrıca protokol imza töreninde, TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdür Dr. Orhan Çömlek, İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil ve İTÜ Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak kendi kurumları hakkında bilgi verdi ve ekiplerinin işbirliğini derinleştirebilmeleri adına çalışılmasını talep etti. TÜBİTAK MARTEK, İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent arasındaki işbirliğinin bir diğer sonucu da Horizon 2020 konusunda ortak proje yazılması oldu.