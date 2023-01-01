TÜGİAD'ın yeni başkanı Rahmi Çuhacı oldu

Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine oy birliğiyle Rahmi Çuhacı seçildi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 14. ve 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen’in aktif siyasetin içinde yeralma kararını takiben istifası ile boşalan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine oy birliğiyle Rahmi Çuhacı seçildi.Çuhacı,kendine verilen bu önemli görevi, güçlü bir ekip ve demokratik bir yönetim anlayışı ileyerine getireceğini söyledi: “Başta saygıdeğer başkanlarımız Cefi J. Kamhi, Murat Bekdik, Hamdi Akın, Muharrem Yılmaz, Hayati Kaya, Murat Saraylı, Lütfü Küçük, Murat Coşkunkan ve Ali Yücelen olmak üzere; kuruluşundan itibaren dernek yönetiminde,kurullarında ve komisyonlarında yeralan değerli TÜGİAD’lı kardeşlerimize ve TÜGİAD’a gönülden destek veren tüm üyelerimize içten duygularla şükranlarımı sunuyorum. TÜGİAD bayrağını tüm çabamızla en üst noktaya taşımaya gayret edeceğiz. Geçmiş yıllardaki bütün TÜGİAD yönetimleri gibi, düşünen, düşündüren, proje üreten ve çözüm getiren bir kurum olmak için hizmet etmeye çalışacağız.” Çuhacı, işsizliğin bir numaralı çözümü gördükleri girişimciliği gündemden düşürmeyeceklerini de belirtti. 1995’te kurduğu İlhan Uluslararası Taşımacılık ve Metal Tic. Ltd. ﬁti.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren Çuhacı, aynı zamanda Nuh Ticaret ve Sanayi A.ﬁ., Nuh’un Ankara Makarnasıve Nuh Grubu’na ait tüm şirketlerin hissedarı ve Nuh Çimento Sanayi A.ﬁ.’nin Yönetim Kurulu Üyesi.