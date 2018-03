Tuncay Özilhan’a Japonya’dan Devlet Nişanı

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ile onurlandırıldı.

Tuncay Özilhan, Japonya’nın birçok alanda gelişmesine katkıda bulunan kişilere verilen bu önemli nişana 2016 yılı ilkbahar döneminde layık görüldü. Tuncay Özilhan, 41 Japon ve 8 yabancı ülke vatandaşına yönelik Japonya’da gerçekleştirilen nişan takdimi sonrasında, Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan ekonomik ve sosyal işbirliklerinde katedilen mesafenin, önümüzdeki yıllar için iş dünyasına umut verdiğini belirtti.