Türk ev tekstili ihracatçılarına destek

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" tebliği kapsamında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) ortaklığında hayata geçirilen Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projesinin ilk toplantısı, İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın’ın katılımları ile gerçekleştirildi.

21 ev tekstili firmasının yöneticileri ile bir araya gelen kurum yetkilileri üç yıl süresince devam edecek olan proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ve izlenecek adımları paylaştı. Organizasyonlarda katılımcı şirketler yüzde 25 katkı payı ödeyecek, yüzde 75’lik kısım için prefinansman modeli uygulanacak ve katılımcılar devlet destekleri için beklemeyecekler.