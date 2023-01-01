Türk sanayiciye Teknoloji Akademisi

Almanya'da geliştirdiği işbirliklerini sürdüren Makine İhracatçıları Birliği teknik partnerlik yapmak üzere Deutsche Messe Technology ile anlaştı.

Endüstri 4.0, dijitalleşme ve otomasyon konularında bilgi alışverişi ve teknoloji transferini içeren anlaşmayla makineciler Almanya’dan ücretsiz danışmanlık alacak. Anlaşmaya göre Türkiye, Almanya ve Çin'den sonra Teknoloji Akademisi kuran üçüncü ülke olacak. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Dünyada Sanayi Rönesans’ı yaşanırken iyi modelleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Teknoloji Akademisi işbirliğimiz bu alanda önemli bir adım olacak” dedi.