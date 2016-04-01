Türk şirketleri tedarikçisini Birleşik Krallık’ın ücretsiz hizmeti ile bulacak

Birleşik Krallık şirketleri, yıllık yüzde 95 artış oranıyla geçtiğimiz iki yılda uluslararası arenada 80 binden fazla iş fırsatına yanıt verdi.

Bu durum, Birleşik Krallık’ın dünyanın önde gelen iş merkezlerinden biri olduğunun göstergesi oldu. Birleşik Krallık Hükümeti’nin ücretsiz olarak sağlayacağı bu eşleştirme hizmeti sayesinde Türk şirketler İngiliz tedarikçi ağına ulaşım sağlayarak birinci sınıf ürün ve hizmetlerden faydalanma fırsata yakalayacak.

Hizmetten (www.events.ukti.gov.uk/business-is-great-2016) faydalanmak için kayıt yaptıran şirketler, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri belirtecek ve Birleşik Krallık Hükümeti bu talepleri doğru Birleşik Krallık şirketleri ile eşleştirecek. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla şirkete destek olmayı hedefliyoruz.

Birleşik Krallık; sağlık hizmetleri, teknoloji ve yaratıcı sektörlerdeki engin tecrübesini paylaşmaya ve iş yapmaya her zaman açık. Şirketler, işletmelerinin ihtiyacı ne olursa olsun bu öncü hizmete başvurabilirler. Birleşik Krallık tüm çağrılarınıza yanıt verecektir.”

1 Nisan 2016 tarihine kadar kayıt yaptıran Türk şirketler, Birleşik Krallık şirketlerini iletişim ağlarına katmanın yanısıra Liverpool’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası İş Festivali 2016’ya ticaret heyeti kapsamında katılma fırsatı yakalayacak.