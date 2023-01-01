“Türk şirketleri zorlu koşullara rağmen yurtdışı yatırımına devam etti”

Türkiye’de profesyonel hizmetler alanında 30’uncu yılını tamamlayan Deloitte Türkiye, ‘2016 Yılı Yurtdışı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayınladı.

Türk şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 2016 yılında 42 adet işlem gerçekleşirken toplam işlem hacmi ise yaklaşık 2.3 milyar dolar oldu. İşlem sayısı geçmiş yıllarla paralel seyrederken işlem hacmi ise son beş yılın en düşük seviyesinde kaldı. Bununla birlikte son on yılda Türk şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdiği toplam 292 adet birleşme ve satın alma işleminin toplam hacmi 26.3 milyar doları buldu.

Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı Lideri Başak Vardar rapora ilişkin olarak şunları söyledi: “Yatırım açısından öngörülebilirliğin azaldığı bir dönem olmasına rağmen Türk iş dünyasının stratejik hedefleri çerçevesinde dış pazarlara açılma iştahının devam ettiğini gözlemliyoruz. Gelecek dönemde büyümede yavaşlama, karlılıklarda baskı ve finansman kaynaklarına erişim gibi kısıtlamalar olsa da Türk şirketlerinin yurtdışındaki stratejik yatırım fırsatlarını finansal güçleri ölçüsünde aktif olarak takip etmeye devam edeceğini düşünüyorum.” Doğuş Grubu, Global Liman İşletmeleri, Yıldırım Holding, MNG Holding gibi büyük gruplar, restorancılık ve otelcilik, altyapı ve üretim sektörlerindeki yatırımları ile toplam işlem sayısının yaklaşık yarısını gerçekleştirdiler. Trakya Cam, Arçelik ve Vestel gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri ise yurtdışında satın alımlarla global pozisyonlarını güçlendirmeye devam etti. Yatırımcılar genellikle yüzde 100 veya çoğunluk hisse tercih etti.