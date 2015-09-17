Türk Telekom Agile Zirvesi gerçekleştirildi

Türk Telekom Grubu’nun düzenlediği ve Türkiye’deki en büyük kurum içi tam günlük Agile etkinliği olan Türk Telekom Agile Zirvesi, 17 Eylül 2015’te, 300’den fazla katılımcıyı ağırladı.

Zirvede yerel ve uluslararası düzeydeki Agile (Çevik) yöntemler uygulayıcıları, katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Türk Telekom Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Rami Aslan günümüz rekabet koşullarının ve hızlı değişimin, kurumları değişim ve uyum sağlama sürecine zorladığına dikkat çekti. Sunulan hizmetlerde beklenti çıtasının sürekli yükseldiğine değinen Aslan, “Müşterilerimiz bizden hayatlarını kolaylaştıracak ve değer katacak çözümler ortaya koymamızı bekliyor. Bu çözümleri zamanında, esnek ve verimli bir şekilde sunmayı başaranlar rekabette öne çıkıyor. Bu nedenle organizasyonel yapımızı daha çevik hale getirmek, Türk Telekom Grubu olarak önemli önceliklerimiz arasında yeralıyor. Çünkü değişen ihtiyaçları görmek ve hızla uyum sağlamak, ancak çevik bir organizasyon yapısıyla mümkün olabilir” diye konuştu.