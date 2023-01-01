Türk Telekom altyapısında ULAK çağı başladı

Türk Telekom, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın desteğiyle Aselsan, Netaş ve Türk Telekom’un Ar-Ge iştiraki Argela tarafından geliştirilen milli 4.5G baz istasyonu ULAK’ı canlı şebekesi üzerinde test etmeye başladığını duyurdu.

ULAK’ın canlı şebekeye dahil edilmesi sonrası testlerde, internet servislerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin, Türkiye’de iletişim altyapısını milli imkanlarla hayata geçirme yolunda son derece önemli olduğuna dikkat çeken Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Coşkun Şahin, “Türk Telekom olarak hem teknolojimiz hem de yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital devrimine liderlik ediyoruz” dedi.

Türk Telekom’un 213 bin kilometrelik fiber altyapısı ve sahip olduğu 4.5G için kritik öneme sahip frekanslarla 1 Nisan’da kullanılmaya başlayacak olan 4.5G teknolojisinin lideri olacağına değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de yerli üretimi desteklemek ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan bu proje, milyonlarca kullanıcıya hizmet veren gelişmiş teknolojik altyapımıza destek verecek ve hizmet kalitemizi daha da yükseltecek.”