Türk Telekom, en değerli marka oldu

Türk Telekom, uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance'in gerçekleştirdiği "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında, 2.475 milyar dolarlık marka değeriyle 2015’in en değerli telekomünikasyon markası oldu.

Türk Telekom, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle bölgesel büyümede gösterdiği başarıların yanısıra Türkiye’ye değer katmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projeleri ve kazandığı uluslararası ödüllerle de Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründeki en değerli markası olma unvanını sürdürüyor.