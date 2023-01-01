Türk Telekom Grubu, Davos’a katıldı

Tüm dünyadan, 40’ı aşkın devlet liderini ve iş dünyasından 2 bin 500’ün üzerinde üst düzey yöneticiyi ağırlayan Dünya Ekonomik Forumu’nun 46’ıncısı Davos’ta gerçekleşti. “Dördüncü Endüstri Devrimi” ana temasıyla düzenlenen Forum’da teknoloji ekseninde dünyanın gelişimine ve ‘insan için teknoloji’ kavramına odaklanıldı.

Forum’a katılan Türk Telekom Grubu Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir, “Bu yıl Davos'ta internet ve teknolojinin, dördüncü endüstri devrimine katkısı ele alındı. Bu devrim, tüm sektörleri, iş yapış biçimlerini ve temelinde insanı dönüştürüyor. Türk Telekom Grubu olarak yeni sanayi devrimini ülkemizde gerçekleştirmeye hazırız. Tüm çalışmalarımızı bu sorumlulukla hayata geçiriyoruz. Türkiye’de bir ilki başardık ve dünyanın sayılı entegre telekomünikasyon şirketlerinden biri halini aldık. Bugün 37 milyon abonemize internet, mobil iletişim, televizyon, veri hizmetleri ve sabit hat gibi servisleri tek noktadan sunuyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom Grubu Kurumsal İş Birimi CEO’su Mehmet Ali Akarca, ise şunları söyledi: “Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan fiber altyapımız, 81 ilimizi birbirine bağlıyor. Hedefimiz bu güçlü altyapı ile Türkiye’yi iletişim ve teknoloji üssü haline getirmek. 2020 yılına geldiğimizde kurumsal müşteriler bilişim bütçelerinin en az yüzde 50’sini dijital dönüşüme ayıracaklar. Türk Telekom Grubu olarak M2M uygulamalarımız, bulut ve büyük veri gibi çözümlerimizle müşterilerimizin hızlı ve güvenli şekilde dünyaya bağlanmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizi, akıllı şehirler gibi yenilikçi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Güçlü fiber altyapımız ve son teknoloji ürünlerimizle Türkiye’yi geleceğe taşıyoruz” dedi.